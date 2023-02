Zoetis : meilleur ami de l'actionnaire ?

(Boursier.com) — Zoetis , le laboratoire pharmaceutique américain, leader mondial en santé animale, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 2 milliards de dollars, en croissance de 4%, en ligne avec les attentes, pour un bénéfice net de 461 millions de dollars soit 99 cents par action. La croissance opérationnelle des revenus a été de 9%, alors que le bénéfice net ajusté a augmenté de 27%. Le bénéfice net ajusté a représenté ainsi 539 millions de dollars, ou 1,15$ par titre sur une base diluée. Le consensus était de 1,05$ de bénéfice ajusté par action pour 2,01 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice clos, Zoetis a ainsi réalisé des revenus de 8,1 milliards de dollars en hausse de 4%, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 2,3 milliards de dollars et 4,88$ par titre.

Le groupe table, pour 2023, sur des revenus allant de 8,575 à 8,725 milliards de dollars, un bpa dilué allant de 5,03 à 5,14$ et un bpa ajusté logé entre 5,34 et 5,44$. Le consensus était de 5,33$ de bpa ajusté et 8,57 milliards de dollars de recettes.