Zimperium signe un accord avec Exclusive Networks

(Boursier.com) — Zimperium , leader mondial de la sécurité mobile, vient d'annoncer son premier accord de distribution pan-européen avec Exclusive Networks, spécialiste de la cybersécurité. Zimperium fournit ainsi son portfolio complet aux partenaires d'Exclusive Networks, sur plusieurs territoires dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Benelux et les pays nordiques.

Zimperium est le leader mondial du marché stratégique de la sécurité mobile. En plus de proposer des solutions propriétaires, Zimperium a conclu plusieurs accords pour intégrer sa technologie aux produits des principaux fabricants d'appareils mobiles et fournisseurs de solutions de cybersécurité

Dans la plupart des entreprises, les employés travaillent de plus en plus à distance. Cette tendance s'est accélérée durant la pandémie, avec une utilisation croissante des appareils mobiles. Malheureusement, les cybercriminels ont su adapter leur stratégie : plus que jamais, ils ciblent les utilisateurs mobiles , explique Ashish Patel, General Manager - EMEA pour Zimperium. Il est faux de penser que les appareils mobiles sont à l'abri des cyberattaques qui ciblent les ordinateurs traditionnels. Plusieurs exemples sont là pour le prouver... Les iPhones de politiciens, par exemple, ont été infectés par le logiciel espion Pegasus. Et des attaques par ransomware ont été menées sur des réseaux via le piratage initial d'un appareil mobile. La menace mobile se fait de plus en plus pressante et les partenaires de distribution doivent réagir. Ensemble, Zimperium et Exclusive Networks offrent la meilleure technologie et la meilleure expertise du secteur, pour aider les clients à relever ce nouveau défi."

Record de vulnérabilité

Les recherches de l'équipe Project Zero de Google ont révélé qu'en 2021, les vulnérabilités mobiles 0-day ont été plus importantes que celles des 5 années précédentes réunies. Parmi les 58 exploits recensés, 17 ont ciblé les systèmes d'exploitation mobiles. Le nombre d'exploits ciblant les appareils mobiles a été multiplié par six, et a triplé en pourcentage du nombre total d'exploits...

En 2021, l'analyse de sécurité mobile de Zimperium a permis d'identifier 2 034 217 nouveaux échantillons de malwares en conditions réelles. Cela représente, en moyenne, près de 36 000 nouveaux variants par semaine, soit plus de 5 000 par jour.

La sécurité mobile devient essentielle pour les entreprises qui cherchent à sécuriser leurs appareils non protégés. Selon le Market Guide for Mobile Threat Defense 2021 de Gartner, "d'ici 2025, plus de la moitié des entreprises opérant dans des secteurs réglementés disposeront d'une solution de sécurisation des appareils iOS et Android."

Denis Ferrand-Ajchenbaum, SVP Global Business Development & Ecosystems chez Exclusive Networks, a déclaré : La menace qui pèse sur les appareils mobiles ne cesse de croître. Nous sommes heureux de nous associer à Zimperium pour renforcer la sécurité et la confidentialité de ces dispositifs. Zimperium apporte une contribution précieuse à notre catalogue. Grâce à cette technologie de pointe, soutenue par notre expertise spécialisée, nos partenaires vont pouvoir conquérir le marché émergent de la sécurité mobile, qui se développe plus rapidement que presque tous les autres secteurs de la cybersécurité.

Etroite collaboration

Exclusive Networks, spécialiste mondial des infrastructures numériques de confiance, possède des bureaux dans 43 pays et travaille en étroite collaboration avec des partenaires dans 150 pays, sur les cinq continents. Avec son modèle "approche locale, échelle mondiale", Exclusive Networks associe une expertise locale de haut niveau et une puissance de distribution mondiale unique.

L'accord a débuté le 20 décembre 2021 : depuis lors, Exclusive Networks fournit au programme zPartner plusieurs services à valeur ajoutée : formation commerciale et technique multilingue, MDF, marketing et support technique, enregistrement des transactions et certification des partenaires...

La signature de cet accord coïncide avec une nouvelle campagne, qui permet aux partenaires enregistrés de proposer gratuitement à leurs clients deux évaluations des risques : une évaluation des risques liés aux applications mobiles (MARA) et une évaluation des risques liés aux dispositifs mobiles (MDRA). Ces deux analyses visent à identifier les risques posés par les dispositifs et applications mobiles gérés et non-gérés (BYO). Différents vecteurs sont pris en compte : réseau, appareil, système d'exploitation et phishing. Ces évaluations donnent lieu à des rapports détaillés, qui peuvent aider les partenaires à élaborer des stratégies de réduction des problèmes liés à la sécurité, à la confidentialité et la conformité...

Pour en savoir plus avec eToro...