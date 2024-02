Zimmer Biomet maintient le cap

(Boursier.com) — Zimmer Biomet, le fournisseur américain de dispositifs médicaux, a annoncé hier soir pour son quatrième trimestre 2023 un bénéfice ajusté par action de 2,20$, en croissance de 17% en glissement annuel et dépassant le consensus de 2%. Les revenus trimestriels ont été de 1,94 milliard de dollars, en augmentation de 6,3% en comparaison de l'an dernier et légèrement supérieurs aux anticipations de marché. Sur l'exercice, le bénéfice ajusté par action se monte à 7,55$ et les revenus atteignent 7,39 milliards de dollars, en augmentation de 6,5%. En termes de perspectives, Zimmer Biomet envisage une croissance de 4,5 à 5,5% des revenus consolidés 2024, ainsi qu'un bénéfice ajusté dilué par action allant de 8 à 8,15$.