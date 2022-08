Zimmer Biomet dope ses prévisions

(Boursier.com) — Zimmer Biomet, le géant américain du matériel médical, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,82$, en croissance de plus de 20% en glissement annuel et supérieur de 12% au consensus. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 1% en données consolidées à 1,78 milliard de dollars (+6% à changes constants). Ces revenus battent de 3% le consensus. Après cette belle performance, le groupe relève ses estimations pour l'exercice 2022. Les revenus sont anticipés pratiquement stables (-1% à +1%), alors que le bénéfice ajusté par action est attendu entre 6,7 et 6,9$.