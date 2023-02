Zimmer Biomet dépasse les anticipations à Wall Street

(Boursier.com) — Zimmer Biomet, le fournisseur américain de matériel médical, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 1,825 milliard de dollars, en augmentation de 3% et même un peu plus de 8% à devises constantes. Le bénéfice ajusté dilué par action des opérations poursuivies a été de 1,88$. Le consensus était de 1,83$ de bpa ajusté et 1,76 milliard de dollars de revenus. Les revenus annuels ont été de 6,94 milliards de dollars pour un bénéfice ajusté par action de 6,89$. Pour l'exercice 2023, le groupe envisage une croissance des revenus de 1,5 à 3,5%, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 6,95 à 7,15$.