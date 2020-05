Zalando : pause au sommet

(Boursier.com) — Zalando consolide de 2% ce vendredi à 52,45 euros, alors que JP Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé malgré tout de 34 à 40 euros. Le groupe reste ainsi proche de ses plus hauts niveaux historiques en Bourse de Francfort. Le distributeur allemand anticipe une croissance à deux chiffres pour 2020 . En volume, la progression des ventes est attendue entre 10 et 20% et son Ebit ajusté devrait s'établir entre 100 et 200 ME. Le redémarrage de l'activité a été bien plus rapide que prévu, a expliqué le PDG du groupe Rubin Ritter, alors que les ventes en volumes ont progressé de plus de 10% le mois dernier, tandis que les nouveaux clients ont grimpé de 39%, après +17% au T1...

Zalando avait enregistré un volume d'affaires e, 2019 de 8,2 milliards d'euros (+23.6%) et un Ebit ajusté de 224,9 millions d'euros (173,4 ME en 2018). Son revenu net a été de 99,7 ME après 51,2 ME en 2018. En termes de stratégie, Zalando va encore plus miser sur son segment premium en intégrant de nouvelles marques de luxe. Le groupe va lancer une gamme mode "pre-owned" à l'automne et prévoit d'ouvrir un nouveau centre logistique en Espagne...