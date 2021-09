Zalando investit dans la technologie de régénération du textile du groupe Infinited Fiber Company

(Boursier.com) — Zalando , première plateforme de mode et lifestyle en Europe, investit dans la mode circulaire et dans le groupe de technologie du textile, Infinited Fiber Company. Cet investissement vient s'ajouter à une série de financements récemment menée par le groupe H&M, au cours de laquelle adidas et la division d'investissement de BESTSELLER, Invest FWD A/S, ont également participé.

Cet investissement permettra à Infinited Fiber Company d'implanter une usine "flagship" en Finlande, dans le but de répondre à la forte croissance de la demande des marques internationales de mode et de textile pour la fibre régénérée de l'entreprise Infinited Fiber Company, Infinna.

La technologie d'Infinited Fiber Company transforme les matières premières à base de cellulose, comme les déchets textiles riches en coton, en fibre Infinna, une fibre textile régénérée unique et de grande qualité, qui possède l'aspect naturel et la douceur du coton. Infinna est biodégradable et ne contient aucun microplastique. À l'issue de leur durée de vie, les vêtements fabriqués avec cette fibre peuvent être recyclés à nouveau selon le même processus, avec les autres déchets textiles. Les deux entreprises sont sur le point de signer une lettre d'intention stipulant que Zalando s'engage désormais à fournir des matières premières à Infinited Fiber Company, et également à utiliser la fibre régénérée Infinna pour la production de sa marque propre...