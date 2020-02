Zalando enregistre 145 millions de commandes en 2019

(Boursier.com) — Zalando a connu une croissance significative en 2019 avec 145 millions de commandes, et plus de 4 milliards de visites sur son site. Le groupe a gagné 4,6 millions de clients actifs supplémentaires lui permettant d'atteindre un chiffre record de 31 millions de clients à avoir passé commande (26,4 millions de clients en 2018). Cette croissance de 17% des clients rapproche l'entreprise de son objectif de devenir le point d'entrée de la mode en Europe...

Sur le plan financier, Zalando enregistre un volume d'affaires 2019 de 8,2 milliards d'euros (+23.6%) et un Ebit ajusté de 224,9 millions d'euros (173,4 ME en 2018). Son revenu net est de 99,7 ME (51,2 ME en 2018).

Quelles perspectives 2020 ?

Zalando a pour perspectives 2020 une croissance du volume d'affaires de 20 à 25% générant une croissance de 15 à 20% du chiffre d'affaires. L'Ebit ajusté est escompté de 225 à 275 ME. Ces estimations ne tiennent pas compte d'un éventuel impact du Coronavirus.

En terme de stratégie, Zalando va développer son segment premium en intégrant de nouvelles marques de luxe. Le groupe va lancer une gamme mode "pre-owned" à l'automne et prévoit d'ouvrir un nouveau centre logistique en Espagne.