Zalando : chahuté après ses comptes

Zalando : chahuté après ses comptes







(Boursier.com) — Zalando corrige le tir de près de 8% en bourse ce jeudi, de retour sur les 90 euros à Francfort, alors que la première plateforme de ecommerce mode et de lifestyle en Europe qui comptait 44,5 millions de clients à la fin juin, a augmenté ses dépenses de marketing de 4,6% au T2. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe est ressorti à 2,73 Milliards d'euros et le bénéfice d'exploitation ajusté à 184,1 ME. Des résultats jugés globalement décevants par rapport aux attentes de la place qui se situaient plus haut. "Une météo défavorable dans une grande partie de l'Europe pourrait potentiellement peser sur les résultats du troisième trimestre", estime de son côté le Crédit Suisse dans une note datée de ce vendredi.

Zalando a réitéré ses perspectives pour l'exercice 2021, ciblant une croissance du GMV de 31 à 36%. Le groupe s'attend désormais à atteindre la moitié supérieure de la fourchette d'EBIT ajusté de 400 à 475 Millions d'euros.

David Schröder, le directeur financier du groupe a déclaré : "Plus encore que nos performances financières exceptionnelles au deuxième trimestre, l'engagement croissant des clients et des marques souligne la pertinence à long terme de la plateforme Zalando et constitue une preuve solide de notre stratégie réussie. Pour servir encore mieux les consommateurs et les partenaires à l'avenir, nous sommes particulièrement ravis du partenariat stratégique avec Sephora pour élever davantage notre proposition de beauté et l'expansion de la plateforme Zalando dans six nouveaux pays."