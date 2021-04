Yum! Brands (KFC, Pizza Hut) : premier trimestre solide

(Boursier.com) — Yum ! Brands, maison-mère de KFC, Taco Bell et Pizza Hut, vient dé dévoiler des comptes supérieurs aux attentes des analystes au premier trimestre alors que les consommateurs américains retournent au restaurant. Sur la période, la société a enregistré un bénéfice net de 326 millions de dollars, soit 1,07$ par action, contre 83 M$ et 27 cents par titre un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa ressort également à 1,07$ contre 87 cents de consensus. Les ventes nettes ont augmenté de 18% à 1,49 milliard de dollars, contre 1,45 Md$ attendu par le marché (+9% en comparable).