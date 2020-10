Yum! Brands fait mieux que prévu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Yum ! Brands, le groupe américain de restauration rapide, a annoncé pour le troisième trimestre des profits et des revenus supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net est ressorti ainsi à 283 millions de dollars soit 92 cents par titre, contre 255 millions de dollars et 81 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,01$, contre 80 cents de consensus. Le propriétaire de KFC a affiché 2% de baisse de son activité à comparable, mais les analystes s'attendaient à pire. Les revenus totaux ont augmenté de 8% à 1,45 milliard.