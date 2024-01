YouTube et Spotify ne lanceraient pas d'applications sur Apple Vision Pro

(Boursier.com) — YouTube et Spotify prévoient d'éviter de lancer de nouvelles applications pour l'Apple Vision Pro, selon Bloomberg. L'article cite une déclaration de YouTube, dans laquelle il indique qu'il n'envisage pas de lancer une nouvelle application pour le casque Apple Vision Pro et qu'il ne permettra pas non plus à son application iPad de fonctionner sur l'appareil, mais précise plutôt que les utilisateurs de YouTube pourront utiliser YouTube dans Safari sur Vision Pro au lancement. Selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg, Spotify n'a pas non plus l'intention de lancer une nouvelle application pour le système d'exploitation du Vision Pro et ne prévoit pas de permettre à son application iPad de fonctionner sur l'appareil, même si Spotify fonctionnera probablement à partir d'un navigateur Web.

Un article de Bloomberg publié la veille indiquait que Netflix n'envisageait pas non plus de lancer une application pour Apple Vision Pro, engageant plutôt les utilisateurs qui souhaiteraient regarder son contenu sur l'appareil à le faire depuis le Web.