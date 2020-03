Ymagis : Thierry Lescasse est nommé DG adjoint aux Finances

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Ymagis, réuni le 27 mars, a nommé Thierry Lescasse au poste de Directeur Général Adjoint en charge des Finances. Il reprend les fonctions de Benoît Jacheet, dont la mission prend fin avec l'aboutissement du plan de restructuration financière. Benoît Jacheet continuera cependant d'assister Ymagis pendant plusieurs semaines afin d'assurer une transition, au mieux des intérêts du groupe.

Thierry Lescasse apporte à Ymagis des compétences étendues dans le domaine financier, avec des expériences complémentaires d'auditeur financier, de Directeur financier des groupes de PME cotés et non cotés et d'entrepreneur , explique le Conseil d'administration. Jean Mizrahi, Président d'Ymagis ajoute : La mission de management de transition de Benoît Jacheet prenant prochainement fin, l'arrivée à nos côtés de Thierry Lescasse, dont l'expérience sera d'une grande utilité au groupe, nous aidera à répondre aux défis qui vont se poser au groupe dans les prochaines semaines. Je remercie Benoît pour le travail considérable effectué durant l'année qui vient de s'écouler, qui nous a permis de franchir une étape déterminante .

Thierry Lescasse (61 ans) a débuté sa carrière en tant qu'auditeur financier - M&A chez EY, puis comme contrôleur financier chez Imerys. Il mène depuis 20 ans des missions de direction financière ou managériale au sein de groupes internationaux de PME services ou industries et notamment des projets d'accompagnement de mutation ou retournement. Thierry Lescasse a l'expérience de la direction financière de sociétés cotées, notamment Assystem ou Valtech. En tant qu'entrepreneur, il a co-fondé et dirigé le groupe de maisons de retraite haut de gamme Maisons de Famille et investi dans plusieurs start-ups.