Ymagis : l'assemblée générale suscite l'intérêt

Ymagis : l'assemblée générale suscite l'intérêt









Crédit photo © Ymagis

(Boursier.com) — Ymagis a terminé la journée en vive hausse de 26,3% à 1,895 euro dans un volume représentant 2,2% du tour de table. Le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma annonce ce soir que les résolutions proposées aux actionnaires d'Ymagis à l'assemblée générale extraordinaire de ce mercredi 19 février 2020, relatives au plan de restructuration financière annoncé le 2 décembre dernier, ont été approuvées à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés. La mise en oeuvre du plan de restructuration financière et l'émission des ORAR et des BSA restent soumis à l'homologation par le Tribunal de Commerce de Paris du Protocole de Conciliation, prévue au plus tard le 15 mars 2020. Seule la 6ème résolution, non liée au plan de restructuration, qui portait sur la délégation de compétence pour procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise, a été rejetée.

Les votes exprimés représentaient 41,32% des actions ayant droit de participer au vote et 50,14% des droits de vote existants. A la date de l'assemblée, le nombre total des actions ayant le droit de participer au vote était de 7.672.843 et le nombre de droits de vote correspondant de 9.036.079.

L'ensemble des documents relatifs à l'assemblée générale, y compris les résultats des résolutions proposées à l'AG, sont disponibles sur le site Internet d'Ymagis, dans la rubrique investisseurs, section Information Réglementée.