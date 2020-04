Ymagis : à la recherche de financements, demande la suspension du titre

(Boursier.com) — La situation se complique pour Ymagis. Compte tenu de la crise liée à la pandémie de Covid-19, le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma annonce le report de la publication de ses résultats annuels et demande la suspension de la cotation de l'action jusqu'à nouvel ordre alors que le management est à la recherche de financements pour faire face à cette situation sans précédent.

Ymagis indique que la crise actuelle, qui entraine la fermeture de presque tous les cinémas dans les pays dans lesquels le groupe intervient, induira une chute très importante du chiffre d'affaires du groupe sur plusieurs mois. Durant les périodes de confinements, la chute de chiffre d'affaires est estimée aux environs de 85%.

Dans ces circonstances exceptionnelles, le groupe s'efforce de faire appel à tous les dispositifs mis en place par les États des pays dans lesquels il opère : dispositifs de chômage partiel et financements spécifiques lorsqu'ils sont accessibles au groupe, principalement. En dépit de ces efforts qui commencent à produire des résultats, le groupe estime que la poursuite de son exploitation exigera la mise en oeuvre de financements complémentaires, dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement français. Néanmoins, aucun établissement bancaire n'a à ce jour répondu favorablement aux demandes de financement formulées par le groupe, qui a désormais décidé de s'adresser aux pouvoirs publics. C'est en raison de ce contexte d'incertitude que la direction a pris la décision de demander la suspension de la cotation de l'action jusqu'à nouvel ordre.

A ce jour, le Groupe reste dans l'impossibilité de déterminer l'impact global qu'aura cette crise sur l'ensemble de l'exercice, et, continuera de tenir le marché informé des évolutions importantes dès que des éléments significatifs nouveaux pourront être portés à sa connaissance. Par ailleurs, en conséquence de ces reports, l'assemblée générale des actionnaires est reportée et Ymagis tiendra le marché informé de la nouvelle date prévue dès que possible.