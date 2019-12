Ymagis : +70% avec la restructuration de la dette !

Crédit photo © Ymagis

(Boursier.com) — Ymagis s'envole littéralement de 70% à 1,87 euro dans un énorme volume de transactions représentant plus de 2,2% du tour de table. Il faut dire que le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma a conclu un accord avec la totalité de ses créanciers obligataires et bancaires sur un plan de restructuration financière qui répond aux 3 objectifs poursuivis lors des discussions avec ces derniers : réduire la dette financière nette, renforcer les fonds propres et rééchelonner les échéances de dette résiduelle. L'accord a été approuvé à l'unanimité par les prêteurs obligataires et bancaires. L'ensemble des créanciers obligataires et bancaires bénéficient d'une égalité d'opportunités, les différentes options ayant été proposées à chacun d'entre eux.

Le montant total des dettes financières ayant fait l'objet d'un traitement dans le cadre de l'accord de restructuration s'élève à 52,1 millions d'euros. L'accord prévoit entre 13,9 ME et 16,2 ME de réduction de dette par abandon de créance à la date de réalisation des opérations, 9,2 ME d'obligation remboursables en actions ordinaires au prix implicite de 3 euros par action ordinaire (que la société pourra racheter en numéraire dans certaines conditions), et 26,8 ME de dette résiduelle remboursable sur une période allant de 2020 à 2026. L'accord permet à la société de réduire significativement sa dette financière nette, "pour atteindre des niveaux qui lui permettront de poursuivre son développement". L'accord de restructuration a été approuvé par le Conseil d'administration. Il reste soumis à la satisfaction de certaines conditions suspensives et à l'examen des actionnaires en Assemblée générale.