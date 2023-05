Yelp s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Yelp , le groupe californien connu pour son site Yelp.com et son appli mobile publiant des avis participatifs sur les commerces locaux, bondissait de 14% après bourse à Wall Street hier soir. L'investisseur activiste TCS Capital Management a pris en effet une participation dans Yelp, et exhorte l'entreprise à explorer des alternatives stratégiques, y compris une vente. Selon plusieurs rapports médias, TCS a construit une participation de plus de 4% et demande à l'entreprise d'envisager une fusion avec Angi, groupe de services digitaux. Le Wall Street Journal relaie notamment cette rumeur. Il indique que TCS va adresser ce mardi une lettre au conseil d'administration de Yelp évoquant son scénario de vente.

TCS Capital est investisseur dans Yelp depuis des années, mais la participation n'avait pas été révélée publiquement auparavant. Dans sa lettre au conseil d'administration de Yelp, le fondateur de TCS Capital, Eric Semler, suggèrerait que Yelp pourrait être vendu pour au moins 70$ par action, soit plus du double des cours actuels.