Yellow : le géant américain du transport routier va se placer en faillite

(Boursier.com) — Yellow , le groupe américain de transport routier, se prépare à déposer son bilan et est en pourparlers pour vendre tout ou partie de l'entreprise, d'après le Wall Street Journal. Yellow, l'une des plus anciennes et des plus grandes entreprises de camionnage américaines, a ainsi fermé ses portes hier dimanche, après s'être effondrée suite à une série de fusions qui l'avaient excessivement endettée et bloquée par une impasse avec le syndicat des Teamsters. Yellow a licencié déjà une partie de sa main-d'oeuvre et met donc fin à ses opérations. Le transporteur endetté a licencié une partie de sa force de vente, de son personnel commercial et de ses informaticiens alors qu'il prépare son dossier de mise en faillite, indique le WSJ. D'autres médias évoquent des licenciements massifs.