Yellow Corp : dépose le bilan, 30.000 personnes perdent leur emploi

(Boursier.com) — Fin de partie pour Yellow Corp. Sans surprise, la société créée il y a près de 100 ans a déposé dimanche une demande de mise en faillite auprès d'un tribunal du Delaware en vertu du chapitre '11' de la loi américaine sur les faillites. "C'est avec une profonde déception que Yellow annonce sa fermeture après près de 100 ans d'activité... Pendant des générations, Yellow a fourni à des centaines de milliers d'Américains des emplois solides et bien rémunérés et des carrières épanouissantes", a déclaré le DG de Yellow, Darren Hawkins, dans un communiqué.

Yellow, l'une des plus anciennes et des plus grandes entreprises de camionnage américaines, a fermé ses portes après s'être effondrée à la suite d'une série de fusions qui l'avaient excessivement endettée tandis qu'une impasse avec le syndicat Teamsters avait totalement bloqué l'activité de l'entreprise. Ses clients comprennent de grands détaillants tels que Walmart et Home Depot, des fabricants et Uber Freight.

En juin, la société avait déclaré que le syndicat Teamsters bloquait ses efforts de restructuration et de modernisation, collectivement connus sous le nom de "One Yellow", qui, selon elle, étaient essentiels à la survie de Yellow et à sa capacité à refinancer environ 1,3 milliard de dollars de dette devant être remboursée d'ici 2024. "Combinée à des mois de refus de négocier, la campagne des dirigeants de l'International Brotherhood of Teamsters (IBT) contre Yellow a suscité de vives inquiétudes parmi les investisseurs, chassé des clients et mis en danger 30.000 emplois", a indiqué Yellow dimanche.