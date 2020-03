XPO Logistics va acquérir la majorité des activités logistiques de Kuehne + Nagel au Royaume-Uni

Crédit photo © XPO Logistics

(Boursier.com) — XPO Logistics a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de la majorité des activités logistiques de Kuehne + Nagel au Royaume-Uni. Ces activités regroupent une large gamme de services logistiques, notamment la distribution amont et aval, la gestion des retours et la gestion des stocks. En 2019, ces activités ont généré un chiffre d'affaires total d'environ 500 millions de livres sterling dans les secteurs boissons, technologie et e-commerce et alimentation.

Cette acquisition permettra à XPO d'enrichir son offre logistique au Royaume-Uni grâce à une expertise complémentaire, 75 nouveaux sites et des clients renommés. XPO intègrera les opérations acquises sur sa plateforme technologique afin d'optimiser les synergies au sein de son réseau européen.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2020, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles et de l'obtention des autorisations réglementaires.