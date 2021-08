XPO Logistics : nomination

XPO Logistics : nomination









Crédit photo © XPO Logistics

(Boursier.com) — XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transport de marchandises, a annoncé la nomination d'Arron Kendall au poste de Sales and Marketing Director - Europe. Il intègrera également le comité exécutif européen de Europe. Arron Kendall dirigera la croissance des services de XPO en Europe, avec la responsabilité de la stratégie commerciale et son exécution, de la gestion stratégique des comptes et des ventes, rapportant à Luis Gomez, président de XPO - Europe.

Arron Kendall a plus de 20 ans d'expérience dans le management du développement commercial, dont plus de 11 ans chez XPO.

Il a récemment été directeur commercial pour le transport au Royaume-Uni et en Irlande. Ses précédentes fonctions incluent le développement commercial de Norbert Dentressangle, acquis par XPO en 2015, et pour le distributeur multinational Next plc.