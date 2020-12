XPO Logistics inaugurera un centre de distribution international avec Danone

(Boursier.com) — XPO Logistics inaugurera dans les prochains mois en partenariat avec Danone un nouveau centre de distribution international ultramoderne aux Pays-Bas. Danone, entreprise alimentaire mondiale, utilisera ce nouveau centre de distribution pour ses produits de nutrition médicale et infantile. Le site de 56.000 mètres carrés sera situé à côté de l'usine de Danone à Haps. XPO exploitera les installations à l'aide de véhicules autoguidés (AGV), de robots utilisant la technologie de palettisation par couches et de l'outil d'analyse des données, XPO Smart. L'utilisation d'une automatisation avancée permettra à Danone d'accélérer sa distribution en Europe et d'améliorer la qualité de service pour son portefeuille de produits de nutrition spécialisée, qui comprend des produits fabriqués dans son usine aux Pays-Bas.