XPO Logistics Europe : retrait obligatoire de la cote à 315 euros

Crédit photo © XPO Logistics

(Boursier.com) — XPO Logistics UK Limited annonce la mise en oeuvre du retrait obligatoire de la société XPO Logistics Europe.

En effet, à l'issue de l'offre publique de retrait initiée par XPO UK et visant les actions XPOE non détenues par XPO Logistics, directement et indirectement, au prix unitaire de 315 euros par action, XPO Logistics détient, directement et indirectement, 9.713.742 actions XPOE représentant 12.796.571 droits de vote, soit 98,75% du capital et 99% des droits de vote de la société.

Le montant d'indemnisation du retrait obligatoire est également fixé à 315 euros par action XPO Logistics Europe.