XPO Logistics Europe ralentit au 1er semestre avec la crise sanitaire

(Boursier.com) — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2020 de 2,908 milliards d'euros, soit une baisse de -9,2% par rapport au 1er semestre 2019 (-9,3% à taux de change constant). Cette baisse est principalement due à l'impact de la pandémie de Covid-19. Malgré un deuxième trimestre dominé par la Covid-19, la tendance, dans tous nos segments et pays, est à l'amélioration au fil des mois. Nous avons vu une reprise s'installer en Europe et nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance en gérant l'entreprise aussi efficacement que possible. Nous continuons à mettre l'accent sur la sécurité de nos employés et sur le service apporté à nos clients , explique Malcolm Wilson, Président du Directoire de XPO Logistics Europe.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la business unit 'Supply Chain Europe' a diminué de -2,7% d'une année sur l'autre (-2,5% à taux de change constant), en raison de l'impact de la Covid-19, principalement en France et en Italie. Les secteurs du e-commerce et de la grande distribution ont été les plus résilients pendant la pandémie, compensant la baisse des volumes des autres secteurs de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de la business unit 'Supply Chain US' a diminué de -13,2% d'une année sur l'autre (15,4% à taux de change constant), en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 et de l'arrêt, par l'entreprise, de certaines activités à faible marge. Le chiffre d'affaires de la business unit 'Transport Solutions' a diminué de -16,3% d'une année sur l'autre (16,2% à taux de change constant), en raison de la pandémie de Covid-19.