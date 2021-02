XPO Logistics Europe : le chiffre d'affaires a reculé de 5,3% en 2020

XPO Logistics Europe : le chiffre d'affaires a reculé de 5,3% en 2020









(Boursier.com) — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 de 6,072 milliards d'euros, soit une baisse de 5,3% par rapport à 2019 (-4,5% à taux de change constant). Le repli du chiffre d'affaires est principalement due à l'impact de la pandémie de COVID-19.

La 'business unit' Supply Chain Europe a enregistré une croissance de +2,7% d'une année sur l'autre (+3,7% à taux de change constant). La hausse de la demande dans les secteurs du e-commerce et de la distribution alimentaire a en partie compensé la baisse des volumes dans les secteurs impactés négativement par le COVID-19. Le chiffre d'affaires de la business unit Supply Chain US a diminué de -19,4% (17,7% à taux de change constant), en raison du COVID-19, ainsi que de l'arrêt, par l'entreprise, de certaines activités à faible marge. Le chiffre d'affaires de la business unit Transport Solutions a diminué de -11,3% d'une année sur l'autre (-10,9% à taux de change constant), en raison du COVID-19.

Pays par pays, le Royaume-Uni et l'Espagne ont enregistré une croissance de +1,5% (3% à taux de change constant) et 0,8% d'une année sur l'autre, respectivement. La baisse des volumes dans les secteurs industriel et automobile a été atténuée par la forte croissance du e-commerce, qui a bénéficié aux opérations logistiques de l'entreprise. En France, le chiffre d'affaires a diminué de -10,3%, principalement en raison de la baisse des volumes en transport.

Nous avons vu une reprise s'installer en Europe, avec des économies plus résilientes au second semestre 2020. Notre activité logistique s'est complètement rétablie, et notre activité de transport a quasiment retrouvé son rythme.

XPO Logistics Europe publiera ses résultats IFRS audités le 30 mars 2021.