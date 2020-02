XPO Logistics Europe anticipe une ''croissance significative du résultat net''

Crédit photo © XPO Logistics

(Boursier.com) — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2019 de 6,414 milliards d'euros, soit une hausse de +3,6% par rapport à 2018 (+2,7% à taux de change constant).

Notre business unit Supply Chain Europe a enregistré une croissance de 3,8% (3,3% à taux de change constant) d'une année sur l'autre. Notre croissance a été portée par les secteurs e-commerce et pétrochimie, compensant partiellement une réduction dans nos activités grande distribution. Le secteur de la mode en Espagne et en Italie a également connu une forte demande. Le chiffre d'affaires de notre business unit Supply Chain US a augmenté de 4,3% (-1,1% à taux de change constant), avec une croissance de nos activités logistiques compensée par des conditions de marché moins dynamiques dans le transport. Notre business unit Transport Solutions a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,9% (2,7% à taux de change constant). La performance du Transport a été tirée par la croissance de nos services de véhicules dédiés en lot complet et d'affrètement. Pays par pays, l'Espagne et le Royaume-Uni ont enregistré la plus forte croissance : +6,1% et +5,8% (+4,9% à taux de change constant), respectivement. Notre chiffre d'affaires en France a légèrement baissé de -2,3% , commente le management du groupe.