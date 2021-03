XPO Logistics Europe : 46 ME de bénéfices en 2020

(Boursier.com) — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 de 6,072 milliards d'euros, soit une baisse de -5,3% par rapport à 2019 (-4,5% à taux de change constant).

Le résultat opérationnel s'établit pour 2020 à 175,4 millions d'euros (281,7 ME en 2019). La baisse du résultat opérationnel par rapport à l'année précédente est principalement due à la COVID-19 qui a eu un fort impact au premier semestre. Toutes les business units de l'entreprise ont commencé à se rétablir au second semestre et ont continué de progresser jusqu'à la fin de l'année. En particulier, la division Supply Chain Europe a enregistré une croissance de son résultat opérationnel annuel en 2020 par rapport à 2019.

Le résultat financier est une charge nette de 76,4 ME en 2020 (94,2 ME en 2019). La diminution de la charge nette en glissement annuel est principalement due à la baisse des charges d'intérêt en lien avec un niveau d'endettement moyen plus faible.

Le résultat net part du Groupe s'élevait à 46,1 ME en 2020, soit en baisse de 79,9 ME par rapport à 2019.

La dette nette du Groupe au 31 décembre 2020 s'élevait à 642 ME (767,5 ME au 31 décembre 2019). La dette nette incluant les contrats de location s'élevait à 1,567 MdE au 31 décembre (1,865 MdE au 31 décembre 2019).