XPO Logistics Europe : 126 ME de bénéfice net en 2019

Crédit photo © XPO Logistics

(Boursier.com) — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2019 de 6,414 milliards d'euros, soit une hausse de +3,6% par rapport à 2018 (+2,7% à taux de change constant).

Le résultat opérationnel s'établit à 281,7 ME (224,2 millions d'euros avant l'application de IFRS 162, la nouvelle norme comptable applicable aux contrats de location), contre 182,3 ME en 2018.

Le résultat financier est une charge nette de 94,2 ME (43,6 ME avant l'application de la norme IFRS 16), stable par rapport à 2018, en excluant l'impact de l'adoption de la norme IFRS 16.

Le résultat net part du Groupe, à 126 ME (119,9 ME avant l'application de la norme IFRS 16), représente une hausse de 33,2 ME par rapport à 2018, en excluant l'impact de l'adoption de la norme IFRS 16.

La dette nette du Groupe au 31 décembre 2019 s'élevait à 767,5 ME (764,8 ME au 31 décembre 2018). La dette nette incluant les passifs liés aux contrats de location soumis à la norme IFRS 16 s'élevait à 1,865 MdE au 31 décembre 2019.