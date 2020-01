Xilinx décroche, les perspectives déçoivent

(Boursier.com) — Xilinx dévisse de 7% en pré-séance à Wall Street ce mercredi, au lendemain d'une publication sans grand relief. Ainsi, le groupe américain de semi-conducteurs a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal une guidance inférieure aux attentes. Sur le troisième trimestre fiscal juste clos, le bénéfice net s'est élevé à 162 millions de dollars soit 64 cents par titre, contre 239 millions de dollars et 93 cents par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté trimestriel est ressorti à 68 cents, contre 92 cents un an avant et 60 cents de consensus. Les revenus se sont tassés à 723,5 millions de dollars, contre 800,1 millions un an plus tôt et 731 M$ de consensus. Le groupe table, pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal, sur des revenus allant de 750 à 780 millions de dollars. Le consensus était bien plus élevé, à 825 M$. Le groupe prévoit par ailleurs de réduire ses effectifs de 7% face à la faiblesse de l'activité.