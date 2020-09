Xilam vend sa nouvelle comédie slapstick à Netflix

(Boursier.com) — Xilam Animation annonce que sa nouvelle série slapstick sans dialogues, entièrement tournée en images de synthèse, fera l'objet d'un lancement mondial sur Netflix en tant que Série Originale. Créée par Hugo Gittard, réalisateur pour Xilam de Zig & Sharko et Mr Magoo, Trico (78x7') sera livrée début 2022. Xilam conserve les droits de distribution télévisuels ainsi que les droits merchandising de Trico dans le monde entier.

Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation et producteur délégué, a déclaré : "Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec Netflix et particulièrement honorés de la confiance qu'ils ont placée dans les talents de Xilam. Hugo a créé une comédie originale pleine de personnages attachants et nous sommes convaincus que les mésaventures de Trico autant que ses maladresses enchanteront les enfants du monde entier".

Dans cette nouvelle série, Trico jugeant la vie dans les alpages beaucoup trop paisible, n'a de cesse de proposer à ses amis moutons de nouvelles activités ou de nouveaux objets qu'il a rapportés de ses nombreux voyages. "En bouleversant ainsi leur quotidien, Trico ne facilite pas la tâche de Biscotte, une brebis dure à cuire chargée de la sécurité du troupeau. Car le Loup, opiniâtre et calculateur, va tenter d'en profiter pour attraper les moutons et n'en faire qu'une bouchée. Heureusement l'amitié de Trico et Biscotte triomphera de ces épreuves et empêchera le Loup de croquer les copains", résume Xilam.

Xilam poursuit par ailleurs la production de la première série originale d'animation française de Netflix, Oggy Oggy (156x7'), destinée à un public préscolaire et dont la livraison est prévue pour 2021. Oggy Oggy est une nouvelle adaptation en images de synthèse de la franchise mondialement connue Oggy et les cafards, et "mettra en scène le jeune Oggy libéré de l'infatigable tyrannie des cafards, dans un monde fantaisiste peuplé d'une communauté de chats hauts en couleur".