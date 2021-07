Xilam : Tic et Tac et Oggy sur Neflix et Disney+

(Boursier.com) — Xilam annonce que ses nouvelles séries originales Les aventures au Parc de Tic et Tac et Oggy Oggy, seront lancées cet été sur les plateformes des deux géants de la vidéo à la demande : Disney+ et Netflix. C'est la première fois que deux séries originales entièrement créées et produites en France sont diffusées sur ces plateformes.