Xilam : Swedbank Robur Fonder AB corrige sa déclaration de position

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 janvier à l'AMF, la société Swedbank Robur Fonder AB, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a rectifié sa déclaration du 17 janvier 2024, en ce qu'elle détenait, le 28 janvier 2022, pour le compte des fonds, 267.894 actions Xilam Animation représentant autant de droits de vote (et non 340.202 DDV), soit 5,45% du capital et 3,94% (et non 5%) des droits de vote de la société. Elle n'a donc pas franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote.

Par le même courrier, la société Swedbank Robur Fonder AB, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a rectifié sa déclaration du 18 janvier 2024, en ce qu'elle détenait, au 15 janvier 2024, pour le compte de ces fonds, 267.894 actions Xilam Animation représentant autant de droits de vote (et non 535.788 DDV), soit 4,55% du capital et 3,44% (et non 6,88%) des droits de vote de cette société.