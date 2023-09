Xilam souffre après les résultats

(Boursier.com) — Xilam s'effondre de 18,3% à 13,8 euros au lendemain de l'annonce d'une nette dégradation de sa rentabilité au premier semestre. Oddo BHF retient un FCF solide malgré une rentabilité sous pression, qui devrait le rester en 2024. Le broker abaisse sa cible de 37 à 25 euros afin de refléter la baisse de ses prévisions à CT (EPS -50% 2023 et 2024) ainsi qu'une hausse de la prime de risque. Dans un contexte peu évident pour les plateformes de streaming (premiers clients de Xilam à travers Netflix et Disney+ notamment) qui tend à peser sur la demande de nouveaux contenus d'animation, le push vers le segment de l'animation ado-adulte, en croissance, semble pertinent. Ceci devrait continuer de peser sur les marges à court terme même si la génération de FCF sera préservée (elle était historiquement négative chez Xilam). Xilam conserve un profil de croissance avec des cycles longs et une visibilité sur l'activité (CA : CAGR 2023-26 +12,5% estimé). L'analyste reste à 'surperformer' sur le titre dans une optique de moyen terme.

Le groupe annonce une rentabilité très entamée par l'évolution du mix et l'augmentation des frais fixes et son incidence comptable, affirme de son côté TP ICAP Midcap ('achat'). Le courtier ajuste ses estimations 2023-2026 à nouveau, intégrant une MopC nettement moins soutenue en 2023 et 2024 avant une normalisation à compter de 2025 sur un modèle plus équilibré de nouvelles productions (50/50) et une stabilisation des frais fixes... L'objectif est coupé de 34,5 à 24,5 euros.