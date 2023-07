Xilam : solide chiffre d'affaires au 1er semestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Xilam, hors subventions, progresse de +25% à 17,63 millions d'euros (14,16 ME au 30 juin 2022).

Il fait ressortir une part de l'international de 86% et des plateformes de streaming de 75%. La production ado-adultes occupe une part très significative des ventes à 40% et marque le succès du positionnement du Groupe sur ce segment porteur.

Le poids des prestations sera particulièrement élevé en 2023 et 2024, compte tenu des contrats signés. Le Groupe vise néanmoins à moyen terme une répartition plus équilibrée entre production propriétaire et prestation.

Les subventions diminuent de 33% et s'élèvent à 2,3 ME, compte tenu de la baisse de l'activité de production propriétaire au profit de l'activité prestation. Pour les mêmes raisons, le crédit d'impôt à l'audiovisuel est en baisse de 38% et se monte à 0,6 ME.

Le total des produits d'exploitation franchit la barre des 20 ME, en progression de +7%.

Perspectives

"Le 1er semestre, avec un chiffre d'affaires nouvelles productions en très forte hausse, traduit la reconnaissance de Xilam auprès des plateformes internationales, avec des prestations emblématiques à forte valeur, notamment sur le segment ado-adultes. Incontestable leader français sur le marché de l'animation, Xilam dispose de tous les atouts pour accompagner la croissance du secteur sur les années à venir", commente Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam.

Xilam entend poursuivre sa stratégie de montée en gamme et de diversification de l'offre.

Le groupe accélère sa feuille de route RSE. Xilam s'est ainsi doté des moyens nécessaires à sa croissance durable en phase avec les objectifs du plan Ambition 2026, soit 80 ME de total des produits d'exploitation à cet horizon.