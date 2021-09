Xilam : solide au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe Xilam s'est établi à 13,5 millions d'euros (+37% par rapport au 1er semestre 2020), en forte croissance grâce aux revenus record des nouvelles productions, en hausse de +89% au 1er semestre, générés notamment par les livraisons sur 'Les Contes de Lupin', 'Oggy Oggy' et 'Oggy et les cafards Next Gen'. Le chiffre d'affaires du catalogue s'établit à 2,5 ME. Ce recul est dû à un effet de saisonnalité. Par ailleurs, le Groupe s'attend à une très forte hausse de ses revenus du catalogue qui devraient franchir un nouveau palier à partir de 2022.

Le résultat opérationnel de Xilam atteint 4,1 ME (1,3 ME au 30 juin 2020) en hausse de 204%.

Le résultat net de Xilam au 1er semestre 2021 a quadruplé. Il s'établit à 3,1 ME (0,7 ME au 1er semestre 2020).

Situation financière solide

Fort d'un carnet de commande très étoffé, le Groupe a investi 16,7 ME sur le 1er semestre, un niveau jamais atteint, reflétant la forte croissance de la demande nourrie par les plateformes de streaming et qui contribuera au chiffre d'affaires des prochains semestres.

Xilam disposait d'une trésorerie disponible de 8,7 ME au 30 juin 2021. L'endettement net financier s'élevait à 18,4 ME (8,4 ME à fin décembre 2020). La hausse de l'endettement net financier sur 6 mois est principalement due à l'augmentation de la dette financière auto-liquidative (+8,8 ME) liée au tirage des crédits de production. Le Groupe dispose notamment d'une ligne de crédit de 20 ME auprès de l'établissement Natixis Coficiné (dont seulement 7 ME ont été tirés à fin juin 2021) lui permettant de financer la montée en puissance de ses investissements dans les nouvelles productions. La dette financière nette hors crédits de production s'élevait à 6,9 ME au 30 juin (5,8 ME au 31 décembre 2020). Les fonds propres atteignaient 63,7 ME au 30 juin 2021.

Objectifs et perspectives

Le 1er semestre illustre la capacité de Xilam à saisir les nouvelles opportunités de croissance, et la place prise dans un marché audiovisuel entièrement remodelé.

Xilam est confiant dans sa capacité à réaliser une progression historique de son chiffre d'affaires de plus de 80% pour 2021.

Les nombreux développements en cours et l'intérêt porté par les plateformes SVOD et diffuseurs traditionnels sur ceux-ci confortent le Groupe dans ses perspectives de croissance ; et ce d'autant plus que les obligations d'investissement dans la production indépendante française inscrites dans la réforme SMA commenceront à produire leur plein effet dans les commandes des plateformes à partir de 2022.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : "Nous sommes particulièrement satisfaits de ce 1er semestre 2021 qui concrétise les efforts entrepris depuis 4 ans par le Groupe et ses équipes pour renforcer l'innovation dans tous les départements. Cet exercice traduit ainsi à la fois la robustesse du modèle économique du Groupe, capable d'enregistrer un haut niveau de rentabilité, et sa capacité d'adaptation à un marché en pleine mutation qui offre d'extraordinaires perspectives de croissance".