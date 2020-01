Xilam : signature d'un contrat avec DreamWorks Animation (Classic Media) pour sa nouvelle série Mr Magoo

(Boursier.com) — Le studio Xilam Animation annonce la signature d'un contrat avec DreamWorks Animation (Classic Media) pour sa nouvelle série Mr Magoo adaptée du célèbre dessin animé du même nom. Dreamworks a en effet acquis en exclusivité tous les droits TV, Vidéo et VOD pour le marché américain de la première saison de cette série composée de 78 épisodes de 7 minutes. Mr Magoo sera disponible dès le 17 janvier 2020 sur la plateforme de streaming CBS All Access.

Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation déclare : "Depuis son lancement en automne 2018, Mr Magoo a réalisé de très solides performances d'audience et a conquis le coeur des enfants du monde entier. La première série Mr Magoo ayant été créée aux Etats-Unis il y a 70 ans, nous sommes ravis de ce retour aux sources et que DreamWorks ait souhaité présenter au public américain notre adaptation de ce merveilleux personnage toujours sincère et optimiste."

Mr Magoo est actuellement diffusé sur France 3 et France 4, sur Boomerang (groupe Turner) en France, en Afrique, au Moyen-Orient, en Israël, en Turquie et en Scandinavie ainsi notamment que sur le chaînes Cartoon Networks (Asie), Discovery Kids (Amérique Latine), Super RTL (Allemagne), VRT et RTBF (Belgique), SIC K (Portugal), RTVE (Espagne), RTS (Suisse), CITV (Royaume-Uni), Discovery et DEA Kids (Italie).

Ce dernier contrat consolide la stratégie de déploiement du groupe sur le marché américain : Xilam avait déjà récemment annoncé la mise en production de la première série originale d'animation de Netflix, intitulée Oggy Oggy, adaptation en images de synthèse et destinée à un public préscolaire de la franchise mondialement connue Oggy et les cafards. Xilam avait également conclu un accord avec Netflix pour la distribution mondiale du film J'ai perdu mon corps, première incursion du studio dans l'animation à destination des adultes. Sorti le 29 novembre 2019, et déjà couronné par les plus prestigieuses récompenses (Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, Cristal du long métrage et Prix du public à Annecy), le film vient d'être nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film d'animation.

Enfin, Xilam produit actuellement une série d'animation à partir des célèbres personnages du catalogue Disney Chip'N'Dale, destinée à la nouvelle plateforme DISNEY+. Elle marquera le grand retour des deux adorables écureuils d'Amérique dont on suivra les aventures à travers une animation en 2D au style résolument comique...