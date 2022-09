Xilam retrouve les 30 euros

(Boursier.com) — Xilam Animation monte de 1,3% sur les 30 euros ce vendredi, alors que la société de production et de distribution de programmes d'animation a annoncé ses résultats financiers pour le premier semestre de l'exercice 2022.

Le total des produits d'exploitation du groupe Xilam s'est établi à 19,2 ME au 1er semestre 2022, en progression de +31% par rapport au premier semestre 2021.

Ce premier semestre confirme la capacité du groupe à maintenir un niveau élevé de croissance sur le segment des nouvelles productions, en déployant notamment sa stratégie sur les productions non propriétaires qui contribuent pour un tiers au chiffre d'affaires des nouvelles productions du S1.

De même le chiffre d'affaires catalogue présente une très forte croissance (+112%) qui témoigne de l'attractivité des marques du groupe...

Ce premier semestre confirme enfin la forte présence du groupe Xilam à l'international (74% des ventes) et sur les plateformes numériques (67% des ventes). A noter que les revenus du S1 sont supérieurs de 1,6 ME au montant publié le 21 juillet dernier, compte tenu de la prise en compte de subventions dont la documentation est arrivée tardivement et de l'impact du taux de change sur les créances en devises étrangères.

Objectifs et perspectives solides

Avec un carnet de commandes très rempli, Xilam prévoit d'investir entre 33 ME et 36 ME en 2022 dans les dépenses relatives aux nouvelles productions. Le groupe prévoit ainsi de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'exercice 2022 dont, pour la première fois, plusieurs séries pour adultes. Il en résulte que le niveau de croissance au S2 restera très soutenu...

Les plateformes de streaming, comme les chaînes de télévision, continuent d'investir massivement dans le domaine de l'animation et ce flux d'investissement devrait poursuivre sa croissance avec l'entrée des plateformes dans le domaine de plus en plus prometteur de l'AVOD, ainsi qu'avec le développement des chaînes FAST (Free Ad-supported Streaming TV).

"Du fait de sa réputation mondiale sur des segments de marché de plus en plus diversifiés, Xilam est idéalement placé pour profiter de cette croissance, et ce dans un modèle qui associe toujours rentabilité et sécurité" commente le groupe.

Xilam poursuit ainsi l'exécution de son plan 'Ambition 2026' qui a vocation à porter ses revenus à 80 ME à son échéance.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté le curseur à 47 euros, contre 53 euros précédemment, tout en restant à 'surperformer'.