Xilam renouvelle son partenariat avec Youku

(Boursier.com) — Xilam Animation renouvelle son partenariat avec Youku, la plateforme de streaming du groupe Alibaba, pour la nouvelle saison de la série préscolaire en 2D et 3D Les Contes de Lupin, dont la première a connu un grand succès. La série sera également disponible sur France Télévisions. En cours de production, la 2e saison des Contes de Lupin comprendra 78 x 7' épisodes. Son lancement est prévu début 2024 sur Youku et France Télévisions.

En parallèle de cette nouvelle saison, Xilam Animation produit également pour ces deux diffuseurs, autour de l'univers des Contes de Lupin, une nouvelle série de format court (26x2'30) intitulée Une mission pour Lupin, dont le lancement est prévu pour ce Noël 2022.

Dans le cadre de l'accord en cours, Xilam et Youku travaillent également à l'élaboration d'une gamme de produits pour les marchés chinois et internationaux, en mettant l'accent sur ceux à caractère éducatif. Alibaba détient les droits de distribution et de merchandising des Contes de Lupin en Chine continentale, tandis que Xilam gère le reste du monde.