Xilam renforce son organisation RSE

(Boursier.com) — Dans un contexte mondial d'urgence climatique et environnementale, le groupe Xilam accélère et intensifie sa transformation responsable pour être à la hauteur des défis de la transition écologique. Pour soutenir cette ambition et faire en sorte que ce sujet majeur irrigue l'ensemble des réflexions stratégiques et opérationnelles du Groupe Xilam, François-Xavier de Maistre, Directeur des Ressources Humaines du Groupe depuis plus de 5 ans, évolue à compter de ce jour vers le poste nouvellement créé de Directeur de la Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe. Reportant directement à Marc du Pontavice, Président de Xilam, il aura pour mission d'assurer l'avancée de ces sujets en concertation avec les membres du COMEX et en cohérence avec les axes stratégiques de l'entreprise.

Cette nomination marque une étape majeure dans l'engagement du groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale, composante essentielle du modèle de développement de Xilam pour les prochaines décennies.

L'arrivée de Anne Hemery au poste de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Xilam fait suite à la nomination de François-Xavier de Maistre au poste nouvellement créé de Directeur RSE du Groupe. Elle aura pour mission de poursuivre la structuration de la politique des ressources humaines, de soutenir et d'accompagner le Groupe dans sa forte croissance et dans l'acquisition, la fidélisation et la gestion des talents artistiques, techniques et des fonctions support. Elle dirigera l'équipe actuelle des Ressources Humaines composée de 4 personnes.

Sous l'impulsion et en étroite collaboration avec François-Xavier de Maistre, Anne Hemery et son équipe accompagneront le bon déploiement des actions et initiatives mises en place en faveur des enjeux de responsabilités sociétales et environnementaux dans le Groupe.