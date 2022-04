Xilam : Oddo n'a pas le cafard

(Boursier.com) — Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, fait l'objet d'une initiation de couverture de son titre par Oddo BHF, l'une des principales sociétés européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l'exécution et le conseil. Dans son étude, 'Un pure player du contenu prêt à surfer sur la vague de la VOD', publiée hier après la clôture du marché, Oddo BHF entame le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et valorise l'entreprise à 53 euros par action, contre 40,2 euros pour le cours de clôture d'hier.

Xilam mettra à disposition son rapport annuel 2021 le 29 avril, après bourse, puis publiera le 21 juillet son chiffre d'affaires semestriel 2022 (après bourse). Les résultats semestriels 2022 sont attendus le 29 septembre, après bourse.