Xilam : nouveau record d'activité

(Boursier.com) — Xilam attend un total de chiffre d'affaires et autres produits en progression de 17% en 2022, et de 34% hors subventions. Cette hausse résulte tout d'abord de la forte croissance des nouvelles productions (+22%), d'autant plus remarquable qu'elle intervient malgré un effet de base très élevé (+ 91% entre 2020 et 2021).

Parmi ces nouvelles productions, il faut noter le niveau très élevé de prestations à 12,8 ME qui fait suite au positionnement réussi du groupe sur ce segment auprès des grandes plateformes internationales. Ce modèle a le triple mérite de contribuer à la croissance de Xilam, de générer un cercle vertueux de cash-flow et enfin de soutenir la rentabilité du groupe. Les prestations représentent ainsi 27% du total des produits d'exploitation en 2022 et devraient représenter à moyen terme environ 30%.

Le chiffre d'affaires des productions propriétaires s'élève à 12 ME. Au cours de l'exercice 2022 les livraisons d'épisodes ont porté sur la fin des séries Oggy et les Cafards - Next Gen à Gulli en France et Netflix dans le monde entier, Pfffirates à TF1, Karate Sheep (ex Trico) à Netflix, Mr Magoo 2 à France Télévisions et ITV (en Angleterre), ainsi que sur la saison 5 de Kaeloo à Canal+.

Le montant des subventions est en repli à 5,4 ME en raison de la part des prestations dans les revenus annuels, celles-ci ne générant pas de subventions.

Les ventes du catalogue progressent très fortement (+72%) pour atteindre 11,1 ME, soit un nouveau palier historique. Cette hausse est tirée principalement par les 3 franchises phares de Xilam : Oggy et les cafards, Zig et Sharko et dans une moindre mesure Chicky (héritée du catalogue de Cube). Cette puissance des franchises du groupe sécurise l'avenir du catalogue, tout en lui conférant une belle dynamique. Elle confirme la pertinence du modèle propriétaire de Xilam, stimulé par le lancement régulier de nouvelles saisons et la recherche de nouvelles créations.

Total produits d'exploitation en hausse de 15% à 46,3 ME

Après prise en compte des autres produits opérationnels courants (dont le crédit d'impôt audiovisuel) de 4,8 ME (+2%), les revenus totaux s'élèvent à 46,3 ME, en hausse de 15%, ce qui constitue un nouveau record d'activité pour le groupe et témoigne de sa capacité à adapter son offre à l'évolution du marché et à saisir les opportunités de croissance.

L'exercice 2022 confirme également la forte présence du groupe Xilam à l'international (78% des ventes) et sur les plateformes numériques (66% des ventes).

Xilam conforte son statut de leader avec 13 séries en cours de production, dont 9 ont été lancées sur la seule année 2022

Le volume annuel des dépenses de production est un indicateur avancé très pertinent de la croissance de l'activité pour les années à venir. Les dépenses directes de production étant financées par des préventes à plus de 100%, cet indicateur traduit en effet la montée en puissance à venir du chiffre d'affaires de l'entreprise, tel qu'il sera enregistré dans ses comptes au moment de la livraison des programmes corrélatifs à ces dépenses.

Ces dépenses annuelles ont progressé de 12,5% en 2022, à 35,1 ME. Cette progression est d'autant plus remarquable qu'elle est principalement le fait d'une croissance en valeur et non en volume, traduisant la capacité de Xilam à capter auprès des grands donneurs d'ordres les budgets les plus importants du marché. Parmi les 13 séries en cours de production, 9 d'entre elles ont été lancées en 2022, ce qui conforte le statut de leader de Xilam sur le marché européen. Cette performance est le fruit de l'exceptionnelle plasticité artistique et technique du groupe qui lui permet d'aborder tous les genres et de s'adresser à des cibles très variées.

Concernant le segment ados-adultes, Xilam a lancé la production de la série The Doomies (22 demi-heures), une comédie d'horreur créée au sein du studio pour le compte de la plateforme Disney+, ainsi qu'une importante série adulte (9 demi-heures) pour le compte de Netflix, créée par un grand nom d'Hollywood.

Pour la cible famille, le groupe a lancé la deuxième saison de Chip 'n Dale (Tic et Tac), soit 18 demi-heures pour le compte de Disney+, la série Les Sept Ours (13 demi-heures en 3D) pour le compte de Folivari et Netflix, ainsi que la quatrième saison de la série Athleticus (30 épisodes de 4 mns en 3D) pour Arte.

Enfin pour les enfants, Xilam a lancé la production de quatre nouvelles séries : la quatrième saison de Zig et Sharko pour le groupe M6-Gulli (26 demi-heures), la cinquième saison de la série Kaeloo pour Canal+, la deuxième saison des Contes de Lupin pour France Télévisions (26 demi-heures), ainsi qu'une nouvelle création originale intitulée Potobot, toujours pour France Télévisions (26 demi-heures).

L'évolution du marché favorise les catalogues disposant de puissantes franchises

Dans un marché en très forte tension concurrentielle entre les diffuseurs (chaînes et plateformes), les opérateurs ont tendance, s'agissant des acquisitions de catalogue, à concentrer leurs investissements sur les grandes franchises pour sécuriser leurs audiences. Le catalogue du groupe profite à plein de cette tendance, puisque le groupe a constamment su rafraîchir et renouveler ses grandes franchises. C'est ainsi que ses trois principaux titres (Oggy et les cafards, Zig et Sharko et Chicky) portent cette année près des trois quarts de de la croissance du catalogue. C'est aussi ce qui a permis au groupe de passer un nouveau palier historique de ventes catalogue qui dépasse désormais 10 millions d'euros de revenus annuels. Les autres titres, quant à eux, présentent pour l'instant un profil de croissance moins rapide, même si le segment des plateformes AVOD, dont le moteur est principalement constitué d'oeuvres de catalogue, devrait relancer leur croissance.

Cette évolution du marché impose donc une revue de la valeur des titres en catalogue qui est actuellement en cours, et dont les conclusions seront intégrées à la clôture des comptes 2022. Sachant qu'en application des normes comptables les titres qui gagnent en puissance ne peuvent être réévalués, alors que ceux dont la visibilité est moindre doivent être dépréciés, seules les dépréciations seront donc enregistrées comptablement. Celles-ci auront pour conséquence d'affecter exceptionnellement le résultat opérationnel de l'exercice 2022. Le niveau de ces dépréciations, qui sera annoncé lors de la présentation des résultats 2022, le 30 mars prochain, n'aura aucun impact sur la trésorerie du groupe.

Rappelons que cette dépréciation de nature comptable ne remet en cause ni la valeur économique du catalogue, comme en témoigne le niveau record des ventes constatées en 2022, ni le business model du groupe, dont la rentabilité est garantie à la fois par les ventes récurrentes du catalogue et par l'amélioration des marges de premier cycle des productions réalisées pour le compte des grandes plateformes.

Objectifs et perspectives

Dans un environnement en forte croissance, porté par les investissements record des plateformes numériques, Xilam entend poursuivre son cycle de croissance et, conformément au plan Ambition 2026, doubler ses revenus1 à environ 80 ME à cet horizon.

Publication des résultats annuels 2022, le 30 mars 2023 (après bourse).