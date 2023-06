Xilam : leader sur le marché de l'animation en France

(Boursier.com) — A l'occasion du festival international du film d'animation d'Annecy, le CNC a publié une étude sur les tendances du marché de l'animation française qui souligne la position de leader de Xilam. Cette étude souligne que sur la période 2018-2022, Xilam est de loin le premier studio d'animation, avec un total de 133h de contenu produites. En ajoutant Cube, filiale de Xilam, qui a produit 47h de contenus, le groupe Xilam dans son ensemble totalise 180 heures de production.

Xilam apparaît donc comme l'acteur de référence de l'animation en France, un secteur dynamique qui emploie près de 10.000 salariés, avec une attractivité reconnue à l'international.

"Xilam est fier du chemin parcouru qui lui a permis d'occuper cette place incontestable de leader sur le troisième plus grand marché de l'animation mondiale ; elle tient beaucoup à son écosystème unique de création qui continue d'attirer dans ses studios les meilleurs talents de la place. Cette position nous confère une forte responsabilité et nous entendons continuer à grandir en réaffirmant nos valeurs de création et d'inclusion", estime Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam.