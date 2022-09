Xilam : Le résultat opérationnel courant atteint un plus haut niveau historique

(Boursier.com) — Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, annonce ses résultats financiers pour le premier semestre de l'exercice 2022, arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 27 septembre 2022 sous la Présidence de Marc du Pontavice.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : "Ce premier semestre a été marqué par le lancement record de sept nouvelles séries en production. Portés par les investissements soutenus des plateformes de streaming ainsi que des chaînes de télévision, nous tirons pleinement profit de notre expertise du marché mondial mais aussi de notre capacité créative sur tous les segments, y compris le segment ados-adultes en forte croissance ; nous poursuivons ainsi avec succès l'exécution de notre plan Ambition 2026."

Le total des produits d'exploitation du groupe Xilam s'établit à 19,2 ME au 1er semestre 2022, en progression de +31% par rapport au premier semestre 2021.

Ce premier semestre confirme la capacité du groupe à maintenir un niveau élevé de croissance sur le segment des nouvelles productions, en déployant notamment sa stratégie sur les productions non propriétaires qui contribuent pour un tiers au chiffre d'affaires des nouvelles productions du S1.

De même le chiffre d'affaires catalogue présente une très forte croissance (+112%) qui témoigne de l'attractivité des marques du groupe.

Ce premier semestre confirme enfin la forte présence du groupe Xilam à l'international (74% des ventes) et sur les plateformes numériques (67% des ventes). A noter que les revenus du S1 sont supérieurs de 1,6 ME au montant publié le 21 juillet dernier, compte tenu de la prise en compte de subventions dont la documentation est arrivée tardivement et de l'impact du taux de change sur les créances en devises étrangères.

Niveau record de séries en production

L'activité du groupe au cours de ce premier semestre se caractérise par une très grande diversité des programmes, avec plus de 17 séries à différents stades de fabrication, parmi lesquelles :

- 3 programmes pour les préscolaires, 11 pour les kids et 3 pour les ados-adultes,

- 12 programmes en 2D et 5 en '3D',

- 13 programmes en modèle propriétaire et 4 en modèle non propriétaire.

Le montant investi en production au S1 2022 (15,7 ME contre 16,7 ME au S1 2021) s'explique par un grand nombre de séries en phase de lancement dont les dépenses accélèreront fortement dès le S2.

Les coûts de production du 1er semestre 2022 se décompose entre 12,7 ME pour 13 programmes propriétaires et 3 ME pour 4 séries en prestations non-propriétaires.

Forte progression du résultat opérationnel

Le résultat opérationnel courant atteint un plus haut niveau historique avec 4,8 ME au 1er semestre 2022 (contre 4 ME au S1 2021) en hausse de 19%.

La marge opérationnelle courante s'élève à 27,2% qui confirme la solidité du modèle économique du groupe, et ce alors que la récente acquisition de Cube Créative n'a pas encore atteint l'étiage de la rentabilité de sa maison mère.

Le résultat opérationnel atteint 4,7 ME (contre 4,1 ME au S1 2021), en progression de 15%.

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2022 s'élève à 3,0 ME, en légère baisse par rapport au 1er semestre 2021, du fait d'un résultat financier de (1) ME. Le semestre a en effet été impacté par un effet de change exceptionnel sur les crédits de production en USD ainsi que par l'effet ponctuel de la hausse des taux d'intérêt sur l'actualisation comptable de créances clients.

Par ailleurs, le taux apparent d'imposition s'élève à 20% contre 22% au 1er semestre 2021.

L'endettement financier net, hors dettes de loyer, s'élève à 25,5 ME au 30/06/2022, contre 18,6 ME au 31/12/2021. Il se décompose entre :

- Un endettement financier net non auto-liquidatif de 5,3 ME, en recul de 0,6 MEUR par rapport au niveau du 31/12/2021 de 5,9 ME. Cette réduction résulte d'une trésorerie à 10,5 MEUR au 30/06/2022 (en hause de 0,6 ME par rapport au 31/12/2021), tandis que les dettes financières brutes non auto-liquidatives sont stables à 15,8 ME.

- Des dettes financières auto liquidatives (de type factoring) de 20,2 ME, en hausse de 7,4 ME par rapport au niveau du 31/12/2021 de 12,8 ME. Cette hausse résulte du nombre élevé de séries en productions propriétaires sur le 1er semestre 2022.

La situation de la dette financière du groupe devrait évoluer très positivement à partir de 2024, du fait du raccourcissement des délais de règlement des plateformes de streaming et du renforcement du modèle non propriétaire qui génère un BFR négatif.

Au 30 juin 2022, les fonds propres atteignaient 70,9 ME, contre 67,6 ME au 31 décembre 2021.

Objectifs et perspectives solides

Avec un carnet de commandes très rempli, Xilam prévoit d'investir entre 33 ME et 36 ME en 2022 dans les dépenses relatives aux nouvelles productions. Le groupe prévoit ainsi de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'exercice 2022 dont, pour la première fois, plusieurs séries pour adultes.

Il en résulte que le niveau de croissance au S2 restera très soutenu...

Les plateformes de streaming, comme les chaînes de télévision, continuent d'investir massivement dans le domaine de l'animation et ce flux d'investissement devrait poursuivre sa croissance avec l'entrée des plateformes dans le domaine de plus en plus prometteur de l'AVOD, ainsi qu'avec le développement des chaînes FAST (Free Ad-supported Streaming TV).

Du fait de sa réputation mondiale sur des segments de marché de plus en plus diversifiés, Xilam est idéalement placé pour profiter de cette croissance, et ce dans un modèle qui associe toujours rentabilité et sécurité.

Xilam poursuit ainsi l'exécution de son plan 'Ambition 2026' qui a vocation à porter ses revenus à 80 ME à son échéance.

Le groupe communiquera dans les prochains mois sur les résultats et les perspectives de sa politique RSE.