Xilam : Le résultat net consolidé du 1er semestre revient à 1,8 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires nouvelles productions et développements de Xilam ressort à 14,4 ME, en très forte progression (+49%) au premier semestre 2023, avec une progression de 60% sur le seul périmètre Xilam, illustrant la poursuite de la forte croissance des ventes auprès des plateformes, tirée notamment par le nouveau segment adulte et l'activité prestation. Cette croissance résulte essentiellement d'une progression en valeur. En ce qui concerne la filiale Cube Créative, sa contribution est en recul en raison d'un carnet de commandes encore en cours de reconstruction.

Le chiffre d'affaires catalogue s'élève à 3,7 ME. Compte tenu d'un effet de base défavorable (+78% au 1er semestre 2022), il est en repli de 17%, tout en restant supérieur de 49% au 1er semestre 2021.

Le total du chiffre d'affaires, hors subventions, progresse de 28% à 18,1 ME. Il fait ressortir une part de l'international de 86% et des plateformes de streaming de 76%. Cela tient notamment à la production ado-adultes qui occupe une part très significative des ventes à 40% et marque le succès du positionnement du Groupe sur ce segment porteur. Comme annoncé, le poids des prestations sera particulièrement élevé en 2023 et 2024, compte tenu des contrats signés. Le Groupe vise néanmoins à moyen terme une répartition plus équilibrée entre production propriétaire et prestation.

Un niveau de production en forte progression

Au cours du premier semestre, Xilam a travaillé sur 10 séries en production dont 5 en production propriétaire et 5 en prestation.

La production de Twilight of the Gods est particulièrement représentative du succès de Xilam auprès des grandes plateformes. Cette série, réalisée par l'emblématique Zack Snyder, pour le compte de Netflix, s'adresse aux jeunes adultes avec une qualité de réalisation très élevée et un budget moyen par épisode très supérieur aux standards. Cette série est très importante pour l'avenir du groupe parce qu'elle légitime aux yeux du marché américain l'expertise et l'ambition de Xilam en matière de production sur ce segment adulte.

L'évolution des dépenses de production du groupe est un bon indicateur de l'activité, puisque ces dernières vont nourrir la croissance des prochaines années. Celles-ci s'élèvent ainsi à 20,9 ME au 1er semestre 2023 (contre 15,7 ME au S1 2022), en progression de 33%, dont 10,9 ME pour les prestations et 10,0 ME pour les productions propriétaires (contre respectivement 3 ME et 12,7 ME au S1 2022).

Baisse du résultat opérationnel en raison d'investissements stratégiques

Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,2 ME, au 1er semestre 2023, en baisse de 2,6 ME par rapport au 1er semestre 2022 qui s'explique principalement par :

Des investissements stratégiques du Groupe pour préparer la croissance future, en particulier sur le segment porteur ado-adultes. Il s'agit principalement d'investissements de structure (IT, talents, management) nécessaires pour accroître les capacités de production et monter en gamme. Ainsi, les frais fixes auront progressé au total de 20% entre 2021 et 2023.

Dans un modèle de croissance exclusivement propriétaire (ce qui était le cas de Xilam ces dernières années), l'augmentation des frais fixes est partiellement différée via la capitalisation. Mais en 2023, dans un modèle hybride avec un fort taux de prestations, l'essentiel de cette augmentation des frais fixes passe directement en charges d'exploitation et pèse donc sur le résultat opérationnel.

La faible activité de production propriétaire de Cube Créative, qui pèse sur la rentabilité du groupe.

La moindre part du catalogue dans le chiffre d'affaires (20% contre 31% au 1er semestre 2022), alors que c'est traditionnellement le premier contributeur des résultats.

L'impact change, qui était positif au 1er semestre 2022.

En conséquence, la marge opérationnelle courante s'élève à 10,5%.

Le résultat financier est proche de l'équilibre, contre une charge de 1 ME au 1er semestre 2022 (incluant un effet change de -0,6 ME) et traduit la structure peu endettée du Groupe.

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2023 s'élève à 1,8 ME, en baisse de 1,2 ME par rapport au 1er semestre 2022, soit un taux de marge nette de 8,6%.

Forte amélioration de la génération de cash

Au cours du 1er semestre 2023, Xilam a dégagé un free cashflow positif de 2,2 ME contre une consommation de cash de -4,9 ME au 1er semestre 2022. Cette forte amélioration de 7,1 ME résulte notamment de la réduction du BFR, et de la prépondérance des productions non-propriétaires dans les revenus sur le semestre.

Au 30 juin 2023, la trésorerie brute s'élève à 13,9 ME. L'endettement financier net s'élève à 15,6 ME et l'endettement financier net non auto-liquidatif s'élève à 3,7 ME.

Fort de cette situation financière très solide, Xilam a procédé en juillet au remboursement de sa dette EuroPP de 15 ME, souscrite en 2017 et arrivée à échéance.

Pour se substituer, en tant que de besoin, à cette dette, Xilam a ouvert deux nouvelles lignes de crédit auto liquidatif (qui viennent compléter celle disponible chez Natixis-Coficiné) auprès de la Palatine (12 ME) et BNP Paribas (6 ME), traduisant ainsi la confiance des partenaires bancaires dans la solidité du groupe.

Au 30 juin 2023, les fonds propres atteignaient 71,1 ME, contre 69,5 ME au 31 décembre 2022.

Nouvelle amélioration de la notation EthiFinance ESG Ratings à 68/100 en progression de 6 points

Au cours du 1er semestre 2023 et dans la perspective de la publication avant la fin de l'année de son 1er Bilan Carbone au titre de l'année 2022, Xilam a catégorisé plus de 15 000 données financières, référencé toutes ses consommations et effectué une enquête collaborateurs. Ces actions, réalisées pour l'ensemble de ses studios (Paris - Lyon - Angoulême - Vietnam), permettent à Xilam de disposer d'une analyse fine de ses émissions de gaz à effet de serre pour définir et mettre en place une stratégie bas-carbone efficiente.

En parallèle à cet état des lieux approfondi, Xilam a déjà entrepris au cours de ce 1er semestre des actions significatives de réduction de ses gaz à effet de serre parmi lesquelles la transformation verte de son infrastructure informatique avec l'achat de nouveaux serveurs moins énergivores, la migration de ses données dans des data center zéro carbone et la réduction du stockage global de ses données. Des travaux d'améliorations éco-énergétiques ont également été engagés dans son bâtiment principal.

Enfin, en tant qu'entreprise engagée, Xilam prend depuis des années de solides mesures pour intégrer le développement durable et socialement responsable au coeur de ses activités. Cet engagement est reconnu, une nouvelle fois, par la dernière campagne EthiFinance ESG Ratings 20231 où la notation de Xilam progresse pour la troisième année consécutive, pour atteindre 68 / 100, en amélioration de + 6 points par rapport à 2021 et de + 9 points par rapport à 2020. En particulier, sur la Gouvernance et le Social, la note s'améliore de respectivement 9 points (69 / 100) et 6 points (76 / 100) par apport à 2021.

Dans le secteur Media et divertissement, Xilam occupe ainsi la troisième place sur 78 entreprises référencées, devant TF1 et Vivendi.

Perspectives

Xilam prévoit d'investir environ 40 MEUR en 2023 (à parité entre production propriétaire et prestation) dans les dépenses relatives aux nouvelles productions, en nette progression par rapport à 2022 (36,3 ME).

En 2023, Xilam prépare ainsi l'avenir en diversifiant son offre vers tous les publics (du préscolaire à la famille et aux jeunes adultes) et sur tous les genres (comédie, horreur, action-aventure), afin d'être idéalement placé pour profiter du développement du secteur de l'animation au niveau mondial.

Cette croissance de l'activité, couplée à la stabilisation des frais fixes, devrait contribuer à améliorer significativement la rentabilité opérationnelle du groupe à l'avenir. D'autant plus qu'à partir du second semestre 2023, la subvention France 2030 contribuera à financer les investissements de croissance du Groupe.

Xilam poursuit ainsi l'exécution de son plan Ambition 2026 qui a vocation à porter ses revenus à 80 ME à son échéance.