Xilam : le CA s'établit à 13,1 ME au 30 juin 2021, en croissance de 34%

(Boursier.com) — Le total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe Xilam s'établit à 13,1 ME au 30 juin 2021, en croissance de +34% par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse est notamment tirée par les revenus record des nouvelles productions à 10,7 MEUR, en hausse de +85% par rapport au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires du catalogue marque le pas ponctuellement par rapport au premier semestre 2020, ce dernier ayant notamment profité de ventes liées au confinement et de ventes nouvelles sur le catalogue de Cube. Après prise en compte des autres subventions et autres produits opérationnels courants, le total des produits d'exploitation s'élève à 14,2 ME, en croissance de +35% par rapport au premier semestre 2020.

Xilam poursuit son rapide développement sur les plateformes numériques, qui représentent plus des trois quarts du chiffre d'affaires semestriel. L'international représente une part toujours plus importante à 77% du chiffre d'affaires ce semestre (73% au premier semestre 2020).

Nouvelles productions record : +85%

Le Groupe publie un chiffre d'affaires pour les nouvelles productions à 7,8 ME au 30 juin 2021, en hausse de +48% par rapport au premier semestre 2020. Les subventions représentent près de 3 ME, en forte augmentation sous l'effet d'une part importante de programmes propriétaires dans les livraisons du semestre. Le total des produits des nouvelles productions s'élève donc à 10,7 ME, soit une très forte progression de +85%.

Ce niveau record est la conséquence de l'effort éditorial que le Groupe réalise depuis plusieurs exercices et qui se traduit par une hausse des livraisons. Pour rappel, le Groupe dispose d'un niveau d'activité très élevé avec 11 productions en cours sur le premier semestre. Cette augmentation du chiffre d'affaires est aussi liée à la progression en valeur puisque les commandes des plateformes favorisent des budgets plus élevés.

Au cours des six premiers mois de 2021, les principales livraisons de programmes propriétaires ont porté sur la fin des Contes de Lupin, série préscolaire coproduite par France Télévisions, Youku (Chine) et la RAI (Italie), ainsi que sur les deux nouvelles marques de la franchise Oggy et les Cafards : Oggy Oggy (pour France Télévisions) et Oggy Next Gen (pour Gulli), qui seront diffusées dans le monde entier sur Netflix sous le label Netflix Original.

Le Groupe a également livré les premiers épisodes de nouvelles séries propriétaires : Pfffirates pour TF1 et Tangranimo pour France Télévisions, ainsi que Athléticus 3 pour ARTE et Chicky 2 et 3 pour France Télévisions (toutes deux sont des formats courts).

A noter également la livraison des derniers épisodes du programme non-propriétaire Chip 'n' Dale pour le compte de Disney+.

Catalogue : en recul ponctuel avant une nouvelle accélération anticipée

Les revenus du catalogue s'inscrivent ponctuellement en baisse pour ce premier semestre : 2,4 ME (vs 4 ME au 30 juin 2020). Ce recul est dû à un effet de saisonnalité ne préjugeant en rien des revenus de l'exercice, qui ne sont pas attendus en baisse.

Par ailleurs, compte tenu de la hausse des productions livrées ces dernières années et du nouveau modèle économique issu des contrats passés avec les plateformes numériques, qui favorise des seconds cycles d'exploitation très rapides, le Groupe s'attend à une très forte hausse de ses revenus catalogue en 2022.

Objectifs et perspectives

Xilam poursuit le développement de sa collaboration avec les plateformes de streaming et profitera du décret, entré en vigueur en juillet 2021, qui a transposé la directive européenne SMA en droit français, et dont les effets devraient se ressentir dès l'exercice 2022. Le Groupe poursuit concomitamment sa collaboration avec les grands diffuseurs traditionnels.

Le premier semestre ayant été intense en termes de négociation sur de nouvelles productions, le deuxième semestre devrait être l'occasion d'annoncer de nouvelles signatures qui porteront la croissance de l'entreprise ces prochaines années. Le deuxième semestre sera également marqué par deux lancements mondiaux à venir cet été : Chip 'n' Dale sur Disney+ le 28 juillet et Oggy Oggy le 24 août sur Netflix. La poursuite du développement de la marque Oggy et les Cafards contribuera ainsi fortement aux revenus du catalogue des prochains exercices.

La dynamique de l'activité se poursuit avec plus de 15 programmes nouveaux à différents stades de développement

Dans ce contexte de forte croissance de l'activité, le regain de la crise sanitaire, en particulier en Asie (Inde et Vietnam) où Xilam produit certaines parties de ses programmes, est toutefois susceptible de générer quelques retards de livraison cette année, du fait de la mise en oeuvre plus complexe du télétravail dans cette région. Ces livraisons pourraient donner lieu à un décalage du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 à 10% de l'objectif de guidance annoncé qui profitera donc à l'exercice suivant, et ne remet nullement en cause la dynamique de croissance attendue.

Date de publication des résultats du premier semestre 2021 : 29 septembre 2021 (après bourse)