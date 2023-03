Xilam : la dépréciation du catalogue impacte les comptes 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, les revenus totaux de Xilam s'élèvent à 46,7 millions d'euros, en hausse de +16% (40,24 ME en 2021), ce qui constitue un nouveau record d'activité pour le groupe et témoigne de sa capacité à adapter son offre à l'évolution du marché et à saisir les opportunités de croissance. Cette évolution est directement liée à la forte progression du chiffre d'affaires des nouvelles productions et du catalogue, dont le total atteint 36,3 ME, en progression de 35%.

En 2022, les dépenses annuelles de production ont progressé de 16% à 36,3 ME. Cette progression est principalement le fait d'une croissance en valeur, traduisant la capacité de Xilam à capter auprès des grands donneurs d'ordres les budgets les plus importants du marché. Parmi les 13 séries en cours de production, 9 d'entre elles ont été lancées en 2022. Cette performance est le fruit de l'exceptionnelle plasticité artistique et technique du groupe qui lui permet d'aborder tous les genres et de s'adresser à des cibles très variées. Elle induit la montée en puissance à venir du chiffre d'affaires qui sera enregistré dans les comptes au moment de la livraison des programmes corrélatifs à ces dépenses.

Le résultat opérationnel courant, avant dépréciation du catalogue, s'élève à 9,1 ME, soit une marge de 21,7% rapportée au chiffre d'affaires.

Xilam enregistre une dépréciation brute d'un montant exceptionnel de 7,9 ME sur la valeur de son catalogue, partiellement compensée à hauteur de 1,3 ME par la constatation du crédit d'impôt audiovisuel correspondant. Cette dépréciation de nature comptable n'a aucun impact sur la trésorerie du groupe, ni ne remet en cause la valeur économique du catalogue. Après prise en compte de cette dépréciation, le résultat opérationnel s'élève à 2,2 ME (8,7 ME en 2021). Hors dépréciation, celui-ci s'élève à 8,9ME.

Le résultat net s'élève à 1,3 ME, après déduction des frais financiers et de la charge d'impôt. Hors dépréciation du catalogue, le résultat net ressort à 6,3 ME.

Au 31 décembre 2022, l'endettement financier net (hors dettes de loyers) s'élève à 15,9 ME (vs. 18,6 ME à fin décembre 2021), soit une diminution de 2,7 ME. La trésorerie nette progresse de 3,3 ME à 13,3 ME. La dette structurelle nette (non auto-liquidative) diminue de 58% à 2,5 ME. Au 31 décembre 2022, les fonds propres s'élèvent à 69,5 ME (67,6 ME fin 2021).

Perspectives

Avec un carnet de commandes très rempli, Xilam prévoit d'investir entre 42 ME et 45 ME en 2023 dans les dépenses relatives aux nouvelles productions (productions propriétaires et non propriétaires), soit un niveau de dépenses confortant la trajectoire de croissance de l'entreprise. 2023 sera également l'année de la montée en puissance de la commercialisation du merchandising autour de la série préscolaire 'Oggy Oggy', après un lancement prometteur à Noël 2022.

Dans un environnement porté par les investissements élevés des plateformes numériques, Xilam entend poursuivre son cycle de croissance rentable et, conformément au plan Ambition 2026, doubler ses revenus à environ 80 ME à cet horizon.