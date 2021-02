Xilam : grimpe sur les 50 euros

Xilam : grimpe sur les 50 euros









(Boursier.com) — Xilam grimpe sur les 50 euros ce vendredi, en hausse de 5%, alors que l'activité du groupe est ressortie conforme aux attentes de la société sur l'exercice 2020, ce qui lui permet de confirmer sa guidance de chiffre d'affaires cumulé de 78 ME pour les exercices 2020 et 2021.

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, Xilam a maintenu une forte activité de développement et de production et a poursuivi sa conquête des plateformes de streaming.

Le chiffre d'affaires et autres produits s'est établi à 21,9 ME en consolidé et 18,8 ME hors contribution de Cube Creative vs. 30,1 ME au 31 décembre 2019.

Après prise en compte principalement des autres produits opérationnels courants, dont le Crédit d'Impôt Audiovisuel, le total des produits d'exploitation de Xilam s'est élevé à 24,6 ME en consolidé et 21,2 ME hors intégration de Cube Creative vs. 33,5 ME au 31 décembre 2019). Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners est repassé à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 53,1 euros.