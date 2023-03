Xilam : grimpe après les résultats

(Boursier.com) — Xilam progresse de 1,8% à 25,5 euros au lendemain de la présentation de ses comptes 2022. Dans un environnement porté par les investissements élevés des plateformes numériques, Xilam entend poursuivre son cycle de croissance rentable et, conformément au plan Ambition 2026, doubler ses revenus à environ 80 ME à cet horizon.

Oddo BHF ('surperformer') parle de résultats en ligne avec une (très) bonne surprise sur la trajectoire du FCF. Après la déception lors de la publication des revenus annuels, les impacts sur le business model de la prestation (production non-propriétaire) combinés aux effets positifs de l'application de la directive SMA sur le BFR (moins de créances Netflix qui règle désormais à la livraison) sont plus importants que ce qu'avait anticipé le courtier, et devraient permettre au FCF de s'établir durablement à un niveau élevé. Ceci pourrait permettre à l'equity story de regagner en momentum sachant que l'exécution sur le FCF était historiquement le point faible de Xilam... L'analyste ajuste ainsi sa cible de 37 à 38 euros, matérialisant un upside de plus de 50%. La baisse du titre en 2023 (-27%) rend la valorisation attractive à 12,4x en VE/EBIT 2023, soit une décote supérieure à 50% sur les multiples historiques.