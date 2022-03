Xilam : confirmation de la guidance 2022-2023

(Boursier.com) — Pour la première fois, le total des produits d'exploitation du Groupe Xilam dépasse les 40 ME, pour atteindre 40,2 ME au 31 décembre 2021, en rebond de +63% par rapport à l'exercice 2020.

En 2021, les investissements en production propriétaire s'élèvent à 31,2 ME, en hausse de 25%. Cette forte activité représente un total de 14 projets en cours de production, dont 3 pour le segment Préscolaire, 9 pour le segment Kids et 2 pour le segment Non-Kids. 7 de ces productions sont destinées à des plateformes SVOD.

Doublement du résultat opérationnel

Le résultat opérationnel courant s'établit à 8,7 ME, soit un doublement par rapport à l'exercice 2020. Cette progression résulte à la fois de la forte hausse du chiffre d'affaires et d'une bonne maitrise des coûts fixes.

Compte tenu de la composante essentiellement propriétaire des productions livrées en 2021, le montant des amortissements de séries a atteint 25 ME et reflète une approche prudente dans la valorisation du catalogue du Groupe.

Les frais généraux non affectables aux nouvelles productions s'élèvent à 5 ME. Ils traduisent le fort investissement du Groupe dans le développement de nouveaux projets à hauteur de 1,6 ME, et en particulier sur des séries Adultes, un nouveau marché très prometteur pour le Groupe.

Dans une année marquée par une forte dynamique d'investissement, la marge opérationnelle courante atteint 24,4% contre 20,2% en 2020. A noter que les activités de Cube, intégrées en 2020, ont réalisé un niveau de marge qui se rapproche de celui du groupe.

Au 31 décembre 2021, l'endettement financier net (hors dettes de loyers) s'élève à 18,6 ME (vs. 8,4 ME à fin décembre 2020), soit une augmentation de 10,2 ME qui s'explique par l'augmentation de 10,1 ME de la dette auto-liquidative (de type factoring) sur la production en cours, qui atteint 12,8 MEUR au 31 décembre 2021.

Pour rappel, Xilam a signé en mars 2021, une ligne de financement sous forme de crédit de production auprès de Natixis-Coficiné d'un montant de 20 ME pour accompagner cette forte croissance.

La dette financière, non auto-liquidative, demeure stable à 15,8 ME et la trésorerie et équivalents est également stable à 9,9 ME, conduisant à un endettement financier net structurel (non auto-liquidatif) stable à 5,9 ME. Au 31 décembre 2021, les fonds propres s'élèvent à 67,6 ME (contre 60,7 ME fin 2020).

Responsabilité sociale et environnementale

Xilam a toujours placé la responsabilité sociale et environnementale au coeur de ses préoccupations et figure parmi les acteurs de référence du secteur en la matière. Soucieux de continuer à développer sa stratégie RSE, le Groupe va renforcer son équipe avec la nomination d'un Directeur en charge de la RSE.

Très présent dans la production de séries pour les préscolaires et les scolaires, le Groupe a défini une charte de contenu afin de promouvoir des valeurs éducatives d'ouverture, de tolérance, de bienveillance et de respect de l'environnement.

En 2021, Xilam affiche un score de 3,5 étoiles (sur 5) selon Humpact, qui le situe à la deuxième place de son secteur. Le Groupe atteint également le score de 63/100 selon Gaïa, ce qui le situe à la 22ème place sur 148 sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 150 ME.

Très présent auprès des écoles de formation à l'animation, Xilam poursuit ses efforts sur l'accompagnement des jeunes avec en particulier 15 alternants en 2021.

Objectifs et perspectives solides : confirmation de la guidance 2022-2023

Xilam prévoit d'investir entre 33 et 36 ME en 2022 dans les dépenses relatives aux nouvelles productions.

Xilam aborde 2022 avec un niveau record de 21 projets en développement, soit 2 films et 19 séries, dont 4 pour le Préscolaire, 8 pour le Kids et 9 pour le Non-Kids, segment en très forte croissance du fait de la demande des plateformes. La réputation mondiale de Xilam, notamment dans le domaine de l'animation 2D et de la comédie Slapstick, en fait un partenaire clé pour les grandes plateformes de streaming.

Le Groupe prévoit de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'exercice, dont, pour la première fois, plusieurs séries pour Adultes. Cette dynamique conforte la place de Xilam en tant que leader européen.

2022 sera également l'année du lancement de la commercialisation du merchandising autour de la série Préscolaire Oggy Oggy (première ligne de jouets pour Noël 2022).

A noter que les événements tragiques en Ukraine n'ont pas d'impact sur l'activité du Groupe.

Dans un environnement en très forte croissance, porté par les investissements record des plateformes numériques, Xilam est en mesure de confirmer la guidance de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 ME.

Cet objectif s'inscrit dans la trajectoire du plan Ambition 2026, présenté le 17 février dernier, avec pour ambition de doubler les revenus d'ici 2026 à 80 ME.

En conclusion, Xilam aborde la période 2022-2026 dans une position très forte qui devrait lui permettre de capter la dynamique record dans le secteur de l'animation et délivrer ainsi une croissance soutenue, créatrice de valeur.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : "La forte progression de nos résultats en 2021 traduit la solidité de notre modèle et son potentiel de croissance. Nous abordons 2022 avec un niveau record de 21 projets en développement et nous prévoyons de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'année, ce qui traduit l'extraordinaire appétence des diffuseurs pour nos contenus premium. Avec une équipe de management renforcée et très expérimentée, des talents de premier plan et une organisation performante, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner la forte croissance du marché de l'animation."

