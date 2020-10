Xilam collabore avec Youku (Alibaba)

Crédit photo © Xilam

(Boursier.com) — Xilam Animation s'est associé à Youku, plateforme de streaming vidéo du groupe Alibaba, pour coproduire sa nouvelle série animée préscolaire en 2D et 3D Les Contes de Lupin (78 x 7'). Le lancement est prévu pour 2021. En complément de la série, Xilam et Youku développeront également une gamme de produits dérivés à destination du marché chinois en ciblant dans un premier temps les produits éducatifs. Marc du Pontavice, PDG de Xilam, ajoute : "Nous sommes ravis de nous associer à Youku (Alibaba) pour notre tout premier projet de coproduction franco-chinoise. Les Contes de Lupin véhiculent des valeurs fortes qui résonneront auprès du public chinois, telles que l'encouragement à créer son propre chemin dans la vie et à utiliser son imagination pour explorer de nouvelles cultures. L'expertise unique d'Alibaba en termes de contenu et d'e-commerce en fait le partenaire idéal pour lancer la marque sur ce marché".

S'adressant à un public préscolaire, Les contes du Lupin raconte l'histoire d'un louveteau qui rêve d'être comme les héros qu'il admire et va de conte en conte pour vivre leurs aventures à travers tous les continents et toutes les époques...

Alibaba détiendra les droits de distribution et de merchandising des Contes de Lupin en Chine continentale et Xilam ceux sur le reste du monde.